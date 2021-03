O presidente do TC, João Caupers, recordou as duas dúvidas levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa quanto ao "caráter excessivamente indeterminado" do conceito de "sofrimento intolerável" e de "lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico" para a pessoa pedir a morte medicamente assistida.

No caso do "sofrimento intolerável", os juízes admitiram que, "sendo embora indeterminado, é determinável de acordo com as regras próprias da profissão médica".

"Pelo que não pode considerar-se excessivamente indeterminado e, nessa medida, incompatível com qualquer norma constitucional", disse, numa explicação aos jornalistas, depois de ter sido anunciado o acórdão do TC que chumba a lei.

Já quanto à segunda dúvida, a "imprecisão" no conceito de "lesão definitiva de gravidade extrema de acordo com o consenso científico", os juízes admitem, no acórdão, que "não permite delimitar, com o indispensável rigor, as situações de vida em que pode ser aplicado".

