Taylor Swift, atualmente em grande destaque com a digressão "The Eras", levou para casa os prémios mais cobiçados: artista do ano, vídeo do ano, música do ano, melhor música pop e realização.

Swift ganhou nove dos sete prémios para os quais estava nomeada: ganhou também o álbum do ano, o melhor espetáculo de verão, cinematografia e efeitos visuais.

No entanto, a MTV semeou a confusão quando, ao fim de quatro horas, terminou a gala no Prudential Center, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos, sem anunciar os vencedores em várias categorias, que depois atualizou na rede social X (antigo Twitter) e no próprio site, sem responder às perguntas dos meios de comunicação social.

A gala acabou por ser especial para as mulheres, que dominaram em absoluto todas as nomeações para artista do ano, e sobretudo para as latinas, que tomaram conta do palco e foram distinguidas ao longo da noite, casos de Shakira, Karol G e a brasileira Anitta.

A colombiana Shakira levou para casa o Video Vanguard Award, em homenagem à sua carreira, que dedicou ao "povo latino-americano", e depois arrecadou outro com a compatriota Karol G pela colaboração "TGQ", em que recordaram Barranquilla e Medellín, as suas cidades.

Para além da atuação de Shakira, a de Anitta foi outro dos destaques, seguindo-se Cardi B e Karol G.

Fat Joe e Thalia entregaram o prémio da categoria latina, com Anitta a repetir a vitória pelo segundo ano com "Funk rave".

O hip-hop foi outra das estrelas, ao assinalar-se o 50.º aniversário, com um concerto de encerramento que contou com pioneiros como Grandmaster Flash, LL Cool J, Lil Wayne e Nicki Minaj, que levou para casa o prémio de melhor vídeo musical do género por "Super Freaky Girl".

Antes, P. Diddy, que recebeu o prémio Ícone Global, recordou em palco as suas canções mais populares, como "I'll be missing you" e "Last night", acompanhado por Keyshia Cole; e houve ainda outros nomes notáveis, como o jovem rapper Ice Spice, distinguido com o prémio de melhor novo artista.

A MTV entregou vários prémios por género musical e este ano estreou a distinção "Afrobeats", atribuído ao cantor nigeriano Rema pela música "Calm Down", com a mexicana-norte-americana Selena Gomez.

Os prémios MTV datam de 1984.

JMC // CAD

Lusa/Fim