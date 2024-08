Os prémios foram instituídos em 1984 para honrar os melhores trabalhos na área da música e do 'videoclip' e Taylor Swift tem sido uma recorrente vencedora em anos recentes.

"O mundo é da Taylor Swift e as nomeações para os MTV Video Music Awards são a última prova disso mesmo", escreveu a agência noticiosa Associated Press.

A estrela pop -- que em maio deu dois concertos em Portugal - soma 10 nomeações para estes prémios, oito das quais com o vídeo da música "Fortnight", pertencente ao álbum "The Tortured Poets Department" e que conta com a participação do músico Post Malone.

Para a MTV, Taylor Swift procura "retomar a sequência de vitórias na categoria 'Vídeo do Ano' e assim quebrar o seu próprio recorde ao tornar-se na primeira artista a vencer este prémio pela quinta vez".

Na história destes prémios, a cantora norte-americana soma 23 galardões, figurando atrás de Beyoncé, que detém 28 prémios, e à frente de Madonna, que tem 20.

Com nove nomeações segue o também norte-americano Post Malone, seguindo-se Ariana Grande, Eminem e Sabrina Carpenter com seis nomeações cada.

Para o prémio de "Vídeo do Ano" estão indicados "We can't be friends (wait for your love)", de Ariana Grande, "Lunch", de Billie Eilish, "Paint The Town Red", de Doja Cat, "Houdini", de Eminem, "Snooze", de SZA, e "Fortnight", de Taylor Swift com Post Malone.

Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter, SZA e Taylor Swift competem para o prémio de "Artista do Ano".

A artista brasileira Anitta, que na sexta-feira atua no festival Sudoeste (na Zambujeira do Mar), tem três nomeações, duas das quais na categoria de "Melhor Latina", com a música "Mil Veces" e com "Bellakeo", que reparte com o músico mexicano Peso Pluma.

Os vencedores destes prémios da MTV serão anunciados a 10 de setembro em Nova Iorque.

