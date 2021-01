Segundo a Destatis, esta descida da inflação deveu-se principalmente à redução temporária do IVA no país no segundo semestre do ano para estimular o consumo e contrariar o impacto da pandemia da covid-19.

Uma taxa de inflação mais baixa foi registada pela última vez em 2009, durante a crise económica e financeira, quando se situou em 0,3%, sublinhou a Destatis, que publicou hoje os dados finais para 2020 e para o mês de dezembro.

Em 2020, os produtos energéticos tornaram-se significativamente mais baratos, com os preços a caírem 4,8%, depois de terem aumentado 1,4% em 2019.

Os preços que mais desceram foram os do gasóleo (25,9%) e os dos combustíveis (9,9%), tanto devido à redução do IVA como, sobretudo, devido à queda dos preços do petróleo no mercado mundial nos primeiros meses do ano.

Em contrapartida, a eletricidade tornou-se 3% mais cara.

Excluindo os preços da energia, a taxa de inflação teria sido de 1,1% em 2020.

Os preços dos alimentos subiram acima da média em 2020, mais 2,4% do que em 2019, embora durante o ano a redução do IVA tenha atenuado o aumento dos preços.

A fruta (7,1%), a carne e os produtos cárneos (6,1%) eram significativamente mais caros, enquanto as gorduras e os óleos se tornaram 4,1% mais baratos.

Sem ter em conta o impacto da energia e dos alimentos, a taxa de inflação teria sido de 0,9% em 2020.

As mercadorias em geral tornaram-se 0,4% mais baratas em 2020 do que no ano anterior.

O índice de preços no consumidor (IPC) na Alemanha situou-se em -0,3% em dezembro em termos homólogos e subiu 0,5% face a novembro.

A taxa de inflação tornou-se assim negativa pelo quinto mês consecutivo e não excedeu 0% durante todo o segundo semestre do ano.

A taxa negativa em dezembro pode ser explicada pela redução temporária do IVA durante o segundo semestre do ano, mas também pelos preços dos produtos energéticos, que caíram 6% numa base anual.

O IPC harmonizado para a Alemanha, que é calculado de acordo com os critérios comunitários, caiu em dezembro para um valor negativo de 0,7% em termos homólogos e aumentou 0,6% em relação a novembro, enquanto a média de 2020 foi de 0,4%.

