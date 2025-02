Este ritmo mais acelerado de subida do cabaz do Índice de Preços ao Consumidor também já se reflete na inflação média a 12 meses que subiu para 1,2% (mais 0,2 pontos percentuais do que em dezembro).

O gráfico da inflação média a 12 meses estava em queda desde janeiro de 2023 (quando bateu nos 8%), registando em janeiro de 2025 a primeira inflexão.

Ainda segundo o boletim de hoje, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e bens alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 2%, valor superior em 0,4 pontos percentuais ao registado em dezembro de 2024.

Cabo Verde registou uma inflação anual (média de 12 meses) de 1% em 2024, menos 2,7 pontos percentuais que em 2023, em linha com as principais previsões macroeconómicas.

LFO // JMC

Lusa/Fim