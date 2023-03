De acordo com a estimativa do serviço estatístico da União Europeia, em fevereiro, a taxa de inflação anual abrandou, pelo quarto mês consecutivo, face aos 8,6% de janeiro, mas ficando num valor muito acima do registado em fevereiro de 2022 (5,9%).

O recuo da taxa de inflação na componente da energia (de 18,9% em janeiro para 15,5% em fevereiro) mantém-se desde novembro último, mas, por outro lado, a componente da alimentação, álcool e tabaco continua a apresentar uma subida da taxa de inflação setorial, tendo chegado aos 15,0%, que se compara com a de 14,1% de janeiro.

IG // MSF

Lusa/fim