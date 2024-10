"A lei aplica-se em todo o Afeganistão (...) e será implementada gradualmente", disse hoje Saiful Islam Khyber, porta-voz do Ministério da Promoção e Prevenção da Virtude à agência de notícias francesa AFP, argumentando que as imagens de seres vivos são contrárias à lei islâmica.

As autoridades promulgaram, durante o verão, uma lei de 35 artigos para "promover a virtude e prevenir o vício" entre a população, em conformidade com a 'sharia' (lei islâmica), imposta no país desde o regresso dos talibãs ao poder no Afeganistão, em 2021.

O texto contém várias medidas dirigidas aos meios de comunicação social, incluindo a proibição da publicação de imagens de seres vivos, "conteúdos hostis à 'sharia' e à religião" ou que "humilhem os muçulmanos".

No entanto, vários aspetos deste texto ainda não foram rigorosamente aplicados e as autoridades talibãs continuam a publicar regularmente fotografias de pessoas nas redes sociais.

As imagens de seres vivos foram proibidas em todo o país quando este foi governado pelas autoridades talibãs entre 1996 e 2001.

