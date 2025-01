"Os meus sinceros parabéns a Donald Trump e a J.D. Vance pela tomada de posse como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Taiwan espera trabalhar com a vossa administração para promover a liberdade duradoura, a paz e a prosperidade em todo o mundo. Desejamos-vos o maior sucesso nos próximos anos", afirmou William Lai Ching-te, na rede social X.

Numa breve declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan manifestou hoje a esperança de reforçar as "relações estreitas" entre Taipé e Washington durante o mandato do republicano, com base nos princípios da "confiança, reciprocidade e benefício mútuo".

De acordo com o ministério, Taiwan espera impulsionar a cooperação bilateral em áreas como a segurança, economia, comércio, ciência e tecnologia e a educação, a fim de "trabalhar para o bem-estar dos povos de ambos os países e promover a paz, a estabilidade e a prosperidade na região do Indo-Pacífico e em todo o mundo".

Trump foi empossado como 47º Presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, numa cerimónia de tomada de posse em Washington, marcando o seu regresso à Casa Branca depois de ter governado o país de 2017 a 2021.

O novo mandato do republicano terá como pano de fundo as crescentes tensões entre a China e Taiwan, ilha governada de forma autónoma desde 1949 e considerada pelas autoridades de Pequim como uma província sua.

As autoridades da ilha estão a acompanhar de perto a política da nova administração norte-americana em relação à China, uma vez que Washington é o principal fornecedor de armas a Taipé e poderia defender a ilha em caso de conflito com Pequim.

Apesar de ter reforçado a assistência militar a Taipé durante o seu primeiro mandato, Trump foi muito crítico em relação a Taiwan durante a sua última campanha eleitoral, afirmando que a ilha roubou a indústria norte--americana de semicondutores e que deveria pagar a Washington pela sua defesa, declarações que Taipé tem tentado relativizar.

