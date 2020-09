"É o tenente-coronel Alassana Djaló suspenso das funções de diretor geral da Migração e Fronteiras", refere o despacho.

O despacho do Ministério do Interior justifica a medida, "tendo em conta a dinâmica que se pretende imprimir na Direção-Geral de Migração e Fronteiras".

A Polícia Judiciaria (PJ) da Guiné-Bissau deteve sexta-feira o diretor-geral dos Serviços de Migração, Estrangeiros e Fronteiras, após algumas horas de audição, num caso de desaparecimento de 83 cápsulas de cocaína que a polícia apreendeu na posse de um cidadão luso-guineense, que se preparava para viajar para Lisboa.

A fonte da PJ precisou que os agentes destacados no aeroporto internacional Osvaldo Vieira apreenderam as cápsulas e detiveram o suspeito, mas horas depois um contingente da Guarda Nacional ordenou a libertação do homem e levaram consigo as 83 cápsulas que testes comprovaram ser cocaína pura.

O caso remonta ao mês de março. A PJ acredita que as cápsulas, entretanto recuperadas das mãos da Guarda Nacional, "foram adulteradas".

As investigações da PJ revelaram que a ordem de libertação e de apreensão das cápsulas teria partido de Alassana Djaló, na altura comandante da divisão de Investigação Criminal da Guarda Nacional, refere a fonte policial.

Alassana Djaló será hoje presente ao Juiz de Instrução Criminal (JIC) para validação ou não da sua prisão preventiva.

