Tsuneo Suzuki, de 86 anos, foi detido na terça-feira numa estação dos correios da localidade de Warabi (prefeitura de Saitama, norte de Tóquio), onde se barricou durante mais de oito horas e reteve dois trabalhadores.

Suzuki invadiu a estação dos correios empunhando uma arma de fogo, com a qual efetuou vários disparos, segundo testemunhas oculares, e foi detido pela polícia no mesmo local após os dois reféns terem conseguido escapar ilesos.

Acredita-se que o suspeito seja um ex-membro de um grupo 'yakuza' (máfia japonesa), de cujos membros as autoridades japonesas mantêm registos, tendo-lhe sido confiscada aquando da detenção uma arma semelhante a uma pistola.

As autoridades pensam que Tsuneo Suzuki terá sido também o autor de um outro tiroteio que ocorreu uma hora antes no Hospital Geral de Toda, a 1,5 quilómetros da estação dos correios, e no qual ficaram feridos um médico e um paciente, ambos sem gravidade.

Segundo a investigação em curso, Suzuki terá disparado da rua contra o hospital e fugido, de seguida, numa mota em direção aos correios, onde se barricou.

Questionado sobre as suas motivações, o suspeito disse que guardava rancor dos correios porque tinha estado envolvido num acidente com um dos veículos daquela empresa e estava insatisfeito com o tratamento recebido após este episódio, segundo a emissora estatal NHK, que cita fontes policiais.

Tsuneo Suzuki terá também confessado ser o autor do tiroteio no hospital, assim como ter ateado fogo no apartamento onde morava, num outro incidente ocorrido pouco antes do tiroteio e da tomada de reféns, informou a NHK.

As autoridades encontraram na casa do suspeito diversas munições, facas de cozinha, garrafas de líquido inflamável e um isqueiro.

Suzuki é suspeito dos crimes de posse ilegal de armas de fogo e munições e extorsão de reféns, entre outros possíveis crimes, e deverá continuar detido até que sejam apresentadas acusações formais contra ele.

