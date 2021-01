Surto no hospital de Torres Vedras aumenta para 62 casos ativos e sete mortes

Torres Vedras, Lisboa, 08 jan (Lusa)- O número de casos ativos no surto de covid-19 do hospital de Torres Vedras subiu de 50 para 62, registando-se sete mortes e três recuperados, de acordo com o boletim epidemiológico do município hoje divulgado.