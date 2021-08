Em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova refere que o surto "envolve atualmente 30 utentes e 13 funcionários", segundo os dados disponibilizados ao município pela autoridade de saúde na quinta-feira.

No início da semana, esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) tinha um total de 153 casos ativos, sendo que 127 eram utentes e 26 funcionários.

Segundo o município, dos utentes infetados, "encontram-se ainda três a receber terapia de oxigénio, um deles inspirando maiores cuidados e os outros dois como suporte".

Já o número total de infetados no concelho de Proença-a-Nova está atualmente nos 56 casos ativos e 50 pessoas "encontram-se a cumprir isolamento profilático".

"Desde o início da pandemia há a lamentar nove óbitos no concelho [Proença-a-Nova], seis deles resultantes do surto nesta instituição [IPSS]", lê-se na nota.

A Câmara de Proença-a-Nova sublinha que, até quarta-feira, todas as pessoas que se tinham submetido à autotestagem gratuita à covid-19, no posto instalado pela autarquia, "testaram negativo".

O município decidiu ainda adiar os eventos programados até domingo, sendo que as novas datas vão ser divulgadas oportunamente.

