"Até ao momento, 31 idosos testaram positivo e dois inconclusivos, que irão repetir o teste", disse à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), tendo avançado que "também quatro funcionárias testaram positivo e duas tiveram teste inconclusivo".

A Instituição, instalada na localidade do Pego (Abrantes), no distrito de Santarém, tem 65 utentes e 71 funcionários que estão a ser testados na sua totalidade.

Segundo o autarca, "os doentes infetados estão já isolados dos restantes utentes, já foram também devidamente identificadas todas as pessoas que estiveram em contacto com os infetados, encontrando-se todas elas em quarentena".

Manuel Jorge Valamatos disse ainda que "todas as pessoas que testaram positivo estão assintomáticas, exceto duas, que estão hospitalizadas no Hospital de Abrantes, mas que têm outras doenças associadas".

Após reunião de emergência, "a Comissão Restrita da Comissão Municipal de Proteção Civil está a acompanhar de perto a situação e a desenvolver todas as medidas necessárias de acordo com a Direção-Geral de Saúde, tendo sido decidido proceder à desinfeção do espaço durante o dia de hoje.

Após esse processo de higienização e desinfeção do espaço, a expectativa é que possam "ser criadas condições" para que no mesmo edifício as autoridades consigam "setorizar os casos positivos dos negativos".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

