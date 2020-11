A mesma fonte disse que estão infetados 98 trabalhadores de explorações agrícolas de várias empresas hortofrutícolas, depois terem sido realizados testes a largas dezenas de trabalhadores.

"Não se espera mais casos, à partida o surto está contido", assegurou a mesma fonte.

Os 98 trabalhadores, todos de nacionalidade estrangeira, estão assintomáticos ou com sintomas ligeiros.

A mesma fonte adiantou que, por partilharem as mesmas habitações, não tinham condições de ficar a recuperar em casa, motivo pelo qual 138 foram realojados no Hotel Golfe Mar e cerca de meia dúzia no Centro Diocesano e Espiritual do Turcifal, no mesmo concelho.

Na unidade hoteleira, os trabalhadores estão divididos por alas diferentes, consoante necessitem de estar em isolamento profilático por terem tido teste positivo à covid-19 ou se encontrem de quarentena por serem contactos de risco.

Os primeiros 23 casos de infeção associados a este surto foram divulgados na segunda-feira.

Desde o início da pandemia, o concelho de Torres Vedras contabiliza 1.098 casos confirmados, dos quais 322 estão ativos, 757 recuperaram e 19 morreram.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Câmara Municipal, existem ainda 82 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e 695 contactos sob vigilância ativa das autoridades de saúde.

Em Portugal, morreram 3.824 pessoas dos 255.970 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FCC // JLG

Lusa/Fim