Surto com 27 infetados em lar da Ponte do Rol em Torres Vedras

Torres Vedras, Lisboa, 01 fev 2021 (Lusa)- Um surto de covid-19 com 27 infetados surgiu na Casa de Repouso Costa de Prata, na Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, disse hoje fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.