"Mantém-se ativo um surto de hepatite A na região do Algarve, num total de 25 casos até à data, com notificação do primeiro caso a 15/08/2024 e do mais recente a 26/11/2024", informou a delegada regional de saúde do Algarve em resposta à agência Lusa, após a Unidade de Saúde Pública (USP) do Baixo Alentejo ter hoje revelado a existência de um surto de hepatite A, com origem no Algarve, com seis casos no Bairro das Pedreiras, em Beja.

No Algarve, o surto tem afetado predominantemente crianças e jovens, com 16 casos notificados, e também adultos (nove), incluindo uma profissional de saúde, acrescentou a autoridade regional de saúde.

Os afetados são residentes em três aglomerados do concelho de Faro e num do concelho de Olhão, "em habitações com condições precárias de higiene e salubridade, o que favorece a transmissão deste tipo de doenças", explica a mesma fonte.

Segundo a autoridade de saúde, "fora desta comunidade, mas ligados epidemiologicamente a este surto", verificou-se um caso na região de Lisboa e Vale do Tejo, "onde a criança se encontrava transitoriamente com a família", e seis na região do Alentejo.

Todos os casos identificados foram sintomáticos, com febre, icterícia, acolia, dores abdominais, fadiga, anorexia, náuseas e vómitos, entre outros.

Segundo a delegada regional de saúde do Algarve, foi feita investigação epidemiológica, incluindo ambiental, "a qual foi inconclusiva quanto à origem do surto".

Para evitar a transmissão da doença foram realizadas a identificação de contactos, a vacinação contra a hepatite A, sendo que 157 pessoas elegíveis para o efeito "aceitaram ser vacinadas", e ações de informação às famílias afetadas.

Quanto a medidas de prevenção da transmissão, realizaram-se reuniões com os responsáveis dos municípios onde o surto permanece ativo, envolvendo também instituições e organizações não-governamentais que prestam apoio a populações mais vulneráveis.

A delegada regional de saúde do Algarve salienta "a importância da implementação das medidas de prevenção da transmissão e o reforço da vacinação entre os indivíduos em maior risco de exposição" e solicita, em caso de suspeita, o pedido de contacto para o SNS24 (808 24 24 24) para triagem e aconselhamento.

A Unidade de Saúde Pública (USP) do Baixo Alentejo informou hoje que está em curso um surto de hepatite A, com origem no Algarve, tendo sido confirmados seis casos no Bairro das Pedreiras, em Beja.

Em comunicado, a Unidade de Saúde do Baixo Alentejo adianta ter sido realizada, como medida de prevenção e mitigação da transmissão da doença, uma campanha de vacinação comunitária no Bairro das Pedreiras de 22 a 25 de outubro.

Foram vacinadas 153 crianças com idades até aos 18 anos, acrescenta a USP, referindo que a vacinação foi dirigida à população com indicação neste surto e incluiu ações de sensibilização e promoção das medidas preventivas da transmissão da doença.

De acordo com a USP, o primeiro caso de hepatite A no Baixo Alentejo foi registado em 18 de setembro e o último, associado ao surto do Bairro das Pedreiras, teve início de sintomas há mais de um mês.

