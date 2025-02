Supremo moçambicano promete responsabilizar autores das manifestações pós-eleitorais

O presidente do Tribunal Supremo (TS) moçambicano prometeu hoje responsabilizar os autores "materiais, morais, incitadores e financiadores" das manifestações pós-eleitorais que culminaram com vandalismo e destruições, defendendo que a ação visa restaurar a autoridade do Estado.