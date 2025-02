Supostos elementos de grupo paramilitar decapitam secretário de bairro no centro de Moçambique

Supostos elementos do grupo paramilitar moçambicano Naparamas decapitaram, no domingo, um secretário de bairro no distrito de Murrumbala, na província da Zambézia, e colocaram a cabeça da vítima numa praça pública, avançou à Lusa fonte policial.