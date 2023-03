"Hoje parto para os Estados Unidos para apresentar a próxima etapa do programa submarino nuclear AUKUS, um projeto que fortalece os laços com os nossos aliados mais próximos e oferece segurança, novas tecnologias e vantagens económicas", referiu Sunak num comunicado divulgado antes de partir.

Os três líderes farão o anúncio dentro do pacto de segurança AUKUS (Austrália, Reino Unido e Estados Unidos), assinado em setembro de 2021.

Embora ainda não haja pormenores, a imprensa australiana publicou que Camberra planeia adquirir submersíveis britânicos e norte-americanos.

Sunak também tem previsto divulgar em San Diego (Califórnia), onde residiu há alguns anos, a atualização do plano estratégico britânico, conhecido como Revisão Integrada de Defesa e Política Externa, apresentada pela última vez em 2021, que incorpora já as ameaças relacionadas com a Rússia e com a China, bem como o que está na origem da invasão russa da Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro de 2022.

A assinatura do acordo de segurança AUKUS causou então tensões com a França, que acusou a Austrália de a abandonar em favor do pacto com o Reino Unido e com os Estados Unidos para enfrentar a expansão da China no Indo-Pacífico.

Antes de embarcar na primeira viagem oficial aos Estados Unidos como primeiro-ministro britânico, Sunak falou hoje com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, informando-o sobre o acordo AUKUS e as prioridades da revisão.

No entanto, o gabinete de Sunak não adiantou mais pormenores sobre a conversa.

