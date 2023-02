"A Embaixada da Suíça no Brasil ofereceu o suporte de especialistas e artesãos do país europeu para auxiliar o Governo Federal brasileiro no trabalho de restauração e recuperação do relógio histórico Balthasar Martinot Boulle, do século XVII, que pertenceu a D. João VI", indicou o Governo brasileiro, em comunicado.

As autoridades brasileiras detalharam ainda que está prevista, ainda neste mês, a visita de uma primeira missão técnica de especialistas suíços "sob supervisão de curadores e especialistas brasileiros".

Em 24 janeiro, a Polícia Federal brasileira anunciou a detenção do suspeito de ter destruído, durante os ataques de elementos radicais e apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, um relógio de 1808, transportado para o Brasil por D.João VI.

O relógio foi destruído no Palácio do Planalto, no dia em que radicais invadiram também a sede do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. As câmaras do Palácio do Planalto filmaram o suspeito a atirar para o chão o relógio oferecido pela Corte Francesa a D. João VI.

