A embaixadora sueca em Maputo, Mette Sunnegren, citada hoje pelo jornal Notícias, disse que o projeto será concretizado pela Organização Holandesa de Desenvolvimento (SNV), em parceria com o Instituto Industrial e Comercial de Nampula (IICN), uma das províncias do norte do país africano, e com três empresas do setor privado.

Sunnergren avançou que a iniciativa, designada GeraSol, destina-se a promover o acesso a energias limpas e contribuir para a mitigação do impacto das mudanças climáticas.

"O GeraSol vai proporcionar formação em tecnologias solares e criar oportunidades de emprego para três mil jovens no setor de energias renováveis", afirmou a diplomata.

Mette Sunnegren destacou o impacto que o projeto terá no desenvolvimento das comunidades das províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado, as três da região norte.

