"A China é, de longe, o maior credor bilateral na África subsaariana, tornando o Clube de Paris muito menos relevante para a região do que foi durante a última crise da dívida; a China tem mais de 80% da dívida total bilateral, concentrada na África Austral e Oriental", lê-se numa nota sobre a proposta do G20 relativa à suspensão dos pagamentos de dívida dos países mais vulneráveis.

"Isto faz com que, de forma nada surpreendente, os países com ligações políticas mais próximas - Angola, Zâmbia e Etiópia - são as mais endividadas, representando mais de 90% da dívida bilateral e 30% da dívida externa total, representando 31 mil milhões de dólares [28,6 mil milhões de euros]", acrescenta-se na nota enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso.