"É a primeira vez que a que a Bandeira portuguesa está hasteada na base do submarino aqui do Rio de Janeiro", frisou à Lusa o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos.

O diplomata português enfatizou ainda que estas missões "contribuem de uma maneira muito relevante para a promoção do nosso do nosso país, da língua comum", até porque o submarino já esteve em Cabo Verde e vai passar ainda por Angola.

"Estas missões para a diplomacia portuguesa são muito importantes porque contribuem de uma maneira muito relevante para a nossa imagem", disse.

Até sexta-feira estão previstas realizações de exercícios entre os submarinos português e brasileiro e conjunto de atividades de âmbito protocolar.

O submarino 'Arpão' largou no início do mês de abril da Base Naval de Lisboa para participar na iniciativa 'Mar Aberto' no Atlântico Sul, até ao início de agosto, com uma guarnição de 35 militares.

Em comunicado, as autoridades indicam que a iniciativa Mar Aberto "pressupõe o estabelecimento de contactos bilaterais e de colaboração e estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e outros países, com enfoque para os da CPLP, bem como a vigilância de espaços marítimos de interesse nacional".

Após uma primeira paragem logística no Mindelo, Cabo Verde, o submarino Arpão, percorreu cerca de 2800 milhas náuticas, ao longo de 20 dias, até ao Rio de Janeiro, "recolhendo e reportando informações de navios de interesse".

"Durante este período o submarino 'Arpão' contribui ainda para a segurança marítima numa área de operações situada no Oceano Atlântico Sul, compreendida entre a costa do Brasil e a Costa ocidental Africana", referiu a Marinha.

Durante 120 dias, o submarino vai visitar dois continentes e cinco países: Cabo Verde, Brasil, África do Sul, Angola e Marrocos, percorrendo mais de 13.000 milhas, totalizando cerca de 2.500 horas de navegação.

A guarnição é comandada pelo capitão-de-fragata Taveira Pinto.

Em relação às relações bilaterais entre Brasil e Portugal, Luís Faro Ramos sublinhou que se está "a atravessar um circulo muito virtuoso: foi a visita do Presidente Lula a Portugal com vários momentos altos, um deles o 25 de Abril e o discurso dele na Assembleia da República".

Agora, a diplomacia portuguesa no Brasil quer dar seguimento às boas relações tendo organizado na sexta-feira concertos para celebrar o dia mundial da língua, um deles em Brasília, intitulado por 'Um Bairro a minha Língua', com vários artistas lusófonos.

"Agora temos aqui o arpão e vamos já começar a entrar em modo de preparação do nosso dia nacional, 10 de junho", disse o diplomata português.

MIM // RBF

Lusa/Fim