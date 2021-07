"Temos no total 29 utentes, sendo que 24 testaram positivo para o novo coronavírus. No total de 17 funcionários, sete estão igualmente positivos. Todos os utentes e funcionários infetados estão assintomáticos e até ao momento não necessitaram de apoio médico", explicou o vice-presidente da instituição, José Luís Cordeiro.

Segundo os responsáveis por aquela instituição social do distrito de Bragança, todos os utentes e funcionários estão vacinados já com a segunda dose da vacina contra a covid-19 desde fevereiro.

Os três primeiros casos positivos para a covid-19 foram detetados no Lar de Bemposta em 12 de julho.

O Lar do Centro Paroquial de Bemposta já foi desinfetado, estando a seguir a recomendações da entidade de Saúde Pública, Segurança Social e da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o mais recente boletim epidemiológico emitido hoje pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, o concelho de Mogadouro regista 57 casos positivos de covid-19.

