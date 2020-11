Subida das águas do Zambeze arrasta 1.400 toneladas de culturas em Moçambique

As autoridades moçambicanas estimam que se perderam 1.400 toneladas de diversas culturas agrícolas no centro do país, devido à subida do nível do rio Zambeze, após descargas anunciadas da barragem da Cahora Bassa, disse hoje à Lusa fonte oficial.