"Tive uma conversa muito boa com o Presidente Zelensky sobre os últimos desenvolvimentos na Ucrânia e sobre a preparação da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte [NATO]", agendada para 11 e 12 de julho em Vilnius, escreveu Jens Stoltenberg na rede social Twitter.

Na cimeira na capital da Lituânia, acrescentou o secretário-geral da NATO, os 31 Estados-membros "decidirão como ir mais longe no apoio a longo prazo" à Ucrânia, assim como formas de "melhorar os laços e aproximá-la" da Aliança Atlântica.

Stoltenberg também anunciou ao final da manhã de hoje que os aliados concordaram em prolongar o seu mandato por mais um ano, desfazendo um 'tabu' de vários meses.

AFE // PDF

Lusa/Fim