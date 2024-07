"Vamos fornecer 719 veículos elétricos a bateria - Peugeot e-Rifter e Citroën ë-Berlingo -- e 600 postos de carregamento que vão ser entregues com os veículos para que possam imediatamente ser carregados no ponto de utilização", anunciou o presidente do grupo Stellantis.

Carlos Tavares esclareceu que esta entrega, feita hoje de forma simbólica com uma chave à secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, é fruto de um concurso realizado em 2023 de que a fábrica de Mangualde foi vencedora, depois de uma luta "muito renhida".

Segundo adiantou à agência Lusa o gabinete da ministra da Saúde, os 719 veículos resultam do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a "modernização e crescimento sustentável" para "apoio à prestação de cuidados de saúde primários".

Segundo informação do Ministério da Saúde, "foram comunicadas pelas entidades abrangidas pelo PRR, as suas necessidades, num quadro de aproveitamento dos fundos destinados aos investimentos de modernização da frota dessas entidades".

Assim, vão 120 veículos para a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo, 15 para a ARS do Alentejo, 81 para a ARS do Algarve, 117 para a ARS do Centro e 350 para a ARS do Norte.

Os restantes são distribuídos pelas Unidades Locais de Saúde (ULS) da Guarda, Castelo Branco, Matosinhos, Alto Minho, Baixo Alentejo, Litoral Alentejano, Nordeste e ULS do Norte Alentejano.

"Eu tenho um orgulho enorme em participar na melhoria da Saúde do nosso país. Sei que a nossa Saúde tem desafios importantes pela frente e é um orgulho podermos ajudar a melhorar e, ao mesmo tempo, contribuirmos para a diminuição das emissões de dióxido de carbono", admitiu Carlos Tavares.

A entrega simbólica de duas chaves foi feita hoje em Mangualde, no distrito de Viseu, no dia em que a fábrica assinalou oficialmente o início da produção de veículos automóveis e que contou com a presença do Presidente da República.

