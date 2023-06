Em comunicado, a STCP explica que a "operação especial S. João" assegura o "reforço nos principais eixos de chegada à baixa do Porto, aumento de frequência e utilização de viaturas de grande capacidade, permitindo uma mobilidade eficaz entre os seis concelhos" onde tem operação (Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de Gaia).

Segundo a STCP, aquela operação oferece "um serviço ágil e de confiança para as deslocações de ida e vinda da cidade, com a garantia de viagens toda a noite e madrugada e em segurança".

Assim, haverá términos especiais nas linhas que servem a zona do Hospital de Santo António (200/501/507/601/602/1M/12M/13M), que terão maior frequência de autocarros, de 30 em 30 minutos.

A linha 600 (Aliados-Maia) vai ter serviço noturno até às 03:00, com frequência de 12,5 minutos, entre a Ponte da Pedra e o centro do Porto, enquanto a linha 4M (Aliados-Maia Câmara) oferece autocarros a partir das 00:30 até às 02:30, de 15 minutos entre Ponte da Pedra e Aliados, sendo que entre as 03:00 e as 06:00, o reforço da linha passa a ser de 30 em 30 minutos entre Aliados e Maia.

A linha 3M (Aliados-Aeroporto), eixo de Carvalhido/ Monte dos Burgos/ Maia, vai operar a partir da 01:00, com frequência de 30 minutos até ao Araújo e de 60 minutos até ao Aeroporto até cerca das 03:00.

Os circuitos que terminam no Bolhão (linhas 502/701/702/5M) vão ter frequência reforçada de 15 em 15 minutos até à estação de Ermesinde, enquanto as linhas 401/700/V94/800/801/305/7M e 8M terão frequência combinada no eixo comum de 15 minutos até à 01:00. A partir dessa hora permanece a linha 800 com partidas alternadas com a linha 8M a cada 30 minutos até ao centro de Gondomar.

Haverá alterações nas linhas provenientes de Vila Nova de Gaia (901/905/906/907/10M) a partir das 22:00, sendo que o término será na Avenida da República, junto à Câmara de Gaia, a partir das 22:00.

A STCP refere ainda que vão ser suprimidas algumas linhas no período noturno e madrugada, devendo a população optar pelas alternativas mais próximas: as linhas 500 e 900 terminam o serviço às 19:30, a linha 904 termina o serviço às 20:30 e a linha 11M não circula na noite de São João.

Todas as paragens localizadas na Cordoaria, Carmo, Praça da Liberdade, Aliados, S. Bento, D. João I, Ribeira e, em Vila Nova de Gaia, na parte final da Avenida da República e acessos à ponte do Infante estarão desativadas.

As demais linhas de autocarro operam conforme oferta habitual, quer no serviço noturno, quer no serviço de madrugada.

O programa das festividades de São João no Porto inclui concertos a partir das 22:00 de Emanuel e de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, no Largo do Amor de Perdição, enquanto nos jardins do Palácio de Cristal atuará Miguel Araújo e o grupo Fogo Fogo.

David Bruno e Moullinex, por seu lado, atuarão na Praça da Casa da Música, anunciou na apresentação do programa a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo.

O espetáculo de fogo de artifício que marca a noite da maior festa do Porto terá a duração de 16 minutos e será lançado das margens do rio Douro e de barcaças.

JCR (SPC) // JAP

Lusa/Fim