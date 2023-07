Com base nos resultados da sondagem telefónica da Telecinco, realizada junto da cerca de 10 mil pessoas durante a campanha eleitoral, o PP poderá conseguir entre 147 e 153 deputados.

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, esquerda), que lidera o atual governo com Pedro Sánchez, poderá eleger entre 109 e 115 deputados, o VOX 29 a 33 e o Somar (extrema-esquerda) 25 a 29.

O Congresso tem 350 deputados, a maioria absoluta consegue-se com 176 deputados.

Segundo a sondagem divulgada pela televisão pública TVE, menos favorável para a direita espanhola, o PP deverá vencer as eleições com entre 145 e 150 deputados.

Seguem-se o PSOE com 113 a 118 deputados, o Somar com 28 a 31, e o VOX com 24 a 27.

Os dados divulgados pela TVE têm por base um inquérito telefónico a mais de 17 mil eleitores ao longo da campanha, incluindo hoje, dia da votação, não constituindo uma sondagem à boca das urnas.

As sondagens foram divulgadas às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) hora de fecho das urnas, exceto nas Canárias, onde a votação se prolonga até às 21:00 (20:00 em Lisboa).

Na sondagem da Sigma 2 para a TVE, o PP poderá obter 34 por cento dos votos, contra 28,9% do PSOE, 13,3% do Somar e 11,2% do VOX.

Com base nesta sondagem, o PP e o VOX conseguiriam uma maioria absoluta com os valores máximos atribuídos, ficando com mais um deputado do que os 176 necessários para o efeito.

Na sondagem da Gad3 para a Telecinco, a margem do PP para conseguir uma maioria absoluta com o VOX apresenta-se mais fácil, já que somam 176 deputados com os valores mínimos previstos.

Atualmente, o PSOE tem 120 deputados, o PP 88, o VOX 52 e os partidos representados no Somar 38.

Estas são as XVI eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura, em 1977, e estavam recenseados mais de 37,4 milhões de eleitores.

As eleições estavam previstas para dezembro, no final da legislatura, mas foram antecipadas por Sánchez na sequência da derrota da esquerda nas municipais e regionais de 28 de maio.

PNG/MP // PDF

Lusa/Fim