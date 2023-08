Em comunicado, a Sonangol anunciou que serão lançados ao público 7.500.000 títulos obrigacionistas, ao preço unitário de 10.000 kwanzas (10,7 euros).

Segundo a petrolífera angolana, "esta emissão enquadra-se na estratégia da empresa de diversificar as suas fontes de financiamento, permitindo assim alavancar as suas operações e investimentos estratégicos".

"A visão da Sonangol é tornar-se numa companhia de referência, no continente africano, comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento do país", realça a companhia petrolífera angolana.

