De acordo com a Sonae, esta oferta, que avalia empresa em 868 milhões de euros, é realizada em conjunto com dois administradores e o diretor executivo (CEO) da Musti com o objetivo de adquirir o controlo da empresa.

Em comunicado, a Sonae explica que o retalho de produtos para animais de estimação é um segmento em rápido crescimento, beneficiando das fortes tendências de adoção e cuidados premium e do aumento dos gastos por animal e "da resiliência inerente ao padrão de consumo não discricionário da sua alimentação".

A Musti é líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, com "uma estratégia omnicanal de sucesso alavancada numa gama de produtos próprios e exclusivos, bem como numa presença única no mundo físico e digital", refere a nota.

A Sonae lidera o consórcio, através da sua subsidiária Sonae Holdings, SGPS, SA, em parceria com Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, diretor executivo da empresa.

A oferta pública voluntária de aquisição está a ser realizada através da Flybird Holding Oy, uma empresa constituída na Finlândia e o preço é de 26 euros por ação, a liquidar em dinheiro.

Na informação hoje divulgada, a Sonae refere que a oferta valoriza o capital próprio total da Musti em cerca de 868 milhões de euros (excluindo 147.566 ações próprias detidas pela Musti).

A Musti, cotada na bolsa de valores de Helsínquia, Nasdaq Helsinki Ltd ("Nasdaq Helsínquia") e com uma capitalização bolsista de cerca de 683 milhões de euros, tem uma rede de mais de 340 lojas, complementada por operações de comércio eletrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação, oferecendo uma variada gama de marcas próprias e exclusivas.

No seu último ano fiscal, o volume de negócios da Musti ascendeu a 426 milhões de euros, com o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) a atingir 74 MEuro.

Segundo a Sonae, os mercados da Finlândia, Suécia e Noruega, onde a Musti opera, apresentam "um contexto macroeconómico sólido", caracterizado pelo elevado rendimento disponível das famílias, quando comparado com a média europeia, e por uma perspetiva de crescimento positiva no segmento de retalho de produtos para animais de estimação, com os consumidores a demonstrarem uma preferência crescente pelos canais de retalho especializado e online para a compra de produtos destinados aos seus animais.

A empresa tem um programa de fidelização exclusivo com mais de 1,5 milhões de clientes ativos e recorrentes.

