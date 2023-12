A dupla venceu a espanhola Jéssica Castelló López e a argentina Aranzazo Osoro Ulrich por 2-0, com os parciais de 7-6 (9) e 6-4.

Na final de domingo, a dupla luso-espanhola vai encontrar na final o par hispano-argentino composto por Beatriz González e Delfina Brea, que se superiorizaram às espanholas Martin e Fallada por 6-4 e 7-6 (5).

Há um mês, Sofia e Alejandra perderam a final do Open 1000 da Finlândia, no primeiro torneio do World Padel Tour que disputaram juntas, precisamente contra a dupla que vão encontrar no domingo.

RBA // VR

Lusa/Fim