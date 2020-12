Sociedade civil moçambicana considera "irrealistas" metas do Orçamento do Estado de 2021

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) de Moçambique considerou hoje "irrealistas" as metas do Orçamento do Estado de 2021 aprovadas na quinta-feira pelo parlamento, criticando "as ajudas às elites" supostamente contidas na despesa pública.