"Isso para nós é um atentado à saúde pública. O Governo está com esta inação para pôr fim a esta greve e o Governo está a pôr em perigo a vida dos cidadãos", afirmou Bubacar Turé, vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, organização não-governamental, que integra aquele espaço.

O bloco operatório do Hospital Nacional Simão Mendes, principal hospital da Guiné-Bissau, situado em Bissau, suspendeu as cirurgias há uma semana devido a uma greve de funcionários, que provocou também o encerramento da farmácia do hospital.

Os funcionários reivindicam o pagamento de pelo menos três meses de salários em atraso.

"Os cidadãos que precisam de uma cirurgia urgente têm de recorrer ao Hospital Militar ou a clínicas particulares. Exigimos o fim da greve e que o Governo crie condições e negoceie imediatamente com os trabalhadores em causa para pôr fim à greve", afirmou Bubacar Turé, em conferência de imprensa, na Casa dos Direitos.

O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos apelou também aos trabalhadores em greve para criarem "condições para garantir os serviços mínimos".

"Neste momento, há cidadãos cuja vida está a correr riscos sérios e não têm meios financeiros para pagar cirurgias no privado", afirmou, salientando que o Governo está a "condenar cidadãos à morte".

"Não há razões para o país chegar a este ponto e é preciso o Governo sair desta situação de inércia para que o hospital funcione na sua plenitude", insistiu Bubacar Turé.

Isabel Almeida, da organização não-governamental Midjers di Guiné, No Lanta (Mulheres da Guiné, Levantemo-nos), destacou que as cesarianas são cirurgias de urgências e lembrou que a Guiné-Bissau é um dos países com maior taxa de mortalidade materna do mundo.

"Isto é uma preocupação para todos nós e o Governo tudo deve fazer para pôr cobro a esta situação", disse, salientando que a população está com falta de recursos financeiros devido à falta de comercialização da castanha de caju.

MSE // VM

Lusa/Fim