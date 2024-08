Illa foi eleito hoje para o cargo com 68 votos a favor dos 135 deputados catalães, uma maioria absoluta de apoios.

Além dos 42 deputados do Partido Socialista da Catalunha (PSC, estrutura regional do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE), votaram a favor da investidura de Salvador Illa os 20 deputados da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC, independentista) e os seis do Comuns (esquerda).

