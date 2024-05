Sem revelar se e com quem pretende negociar a viabilização do governo, Salvador Illa destacou que o Partido Socialista da Catalunha (PSC) venceu hoje de forma destacada as eleições, ao eleger 42 deputados num parlamento com 135 lugares.

"Os catalães decidiram que cabe ao PSC liderar esta nova etapa", afirmou, na sede do partido em Barcelona, perante os aplausos de algumas dezenas de apoiantes.

Illa sublinhou ainda que é a primeira vez na história que o PSC, simultaneamente, ganha em votos e em deputados numas eleições autonómicas catalãs, insistindo por diversas vezes em que a região "abriu hoje uma nova etapa".

Para Salvador Illa, um dos "muitos fatores" que explicam a vitória do PSC na Catalunha é a política que o primeiro-ministro de Espana e líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, adotou para a região.

À frente do Governo de Espanha desde 2018, Sánchez concedeu indultos aos separatistas condenados pela tentativa de autodeterminação de 2017, mudou o código penal para acabar com o delito de sedição de que outros estavam acusados e avançou agora com uma amnistia que está prestes a ser definitivamente aprovada.

Em troca, os dois grandes partidos independentistas catalães viabilizaram sucessivos governos de Sánchez.

O PSOE e Sánchez têm insistido em que estas medidas têm o objetivo de "recuperar a convivência" na Catalunha e entre a Catalunha e o resto de Espanha, depois da tentativa de autodeterminação de 2017.

