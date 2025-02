"O meu nome já foi aprovado na Comissão Política Concelhia por unanimidade e aclamação no dia 30 de janeiro", disse a socialista.

A autarca, que também assume a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), referiu que a candidatura ainda tem de ser ratificada na Distrital do PS/Porto.

"Parto com a convicção de que temos prestado um bom serviço à população, que temos cumprido com os compromissos que assumimos com os matosinhenses no sentido de fazer de Matosinhos um concelho onde haja qualidade de vida e que seja atrativo para as empresas e sustentável", referiu.

Luísa Salgueiro está confiante de que vai merecer a confiança e apoio da maioria dos matosinhenses, sublinhou.

Dizendo-se "animada" para assumir um terceiro e último mandato, a socialista explicou que será um mandato de continuidade, recordando que o primeiro foi muito marcado pela pandemia da Covid-19 e o segundo pelas políticas sociais, nomeadamente na aposta na educação e habitação.

O terceiro mandato, para o qual acredita que vai ser eleita, vai ter novos desafios, nomeadamente ao nível da mobilidade, habitação e fixação de pessoas, considerou.

O objetivo é que Matosinhos continue a ser um concelho onde todos possam viver e onde todos - quem ali mora, quem visita e quem investe - tenham qualidade de vida, atirou.

À Câmara de Matosinhos já foi confirmada a recandidatura do social-democrata Bruno Pereira, que foi cabeça de lista pelo PSD pela primeira vez nas autárquicas de 2021, obtendo 17,25%, e o ex-socialista e vereador independente António Parada pelo Chega que, igualmente nas últimas eleições, liderou a candidatura pelo movimento independente António Parada SIM e obteve 9,87%.

O atual executivo é composto por sete eleitos do PS, um do PSD, um independente, um pelo movimento António Parada Sim! e um da CDU.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro de 2025.

Em Portugal há 308 municípios (278 no continente, 19 nos Açores e 11 na Madeira) e 3.092 juntas de freguesia (2.882 no continente, 156 nos Açores e 54 na Madeira).

SVF // LIL

Lusa/Fim