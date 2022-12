"Um novo governo será apresentado na quinta-feira, composto pelos sociais-democratas, os liberais e (o partido centrista) Os Moderados", sublinhou a líder social-democrata aos jornalistas, após informar a rainha Margrethe II sobre o acordo.

Os três partidos têm 89 assentos, um a menos que a maioria absoluta, mas passarão no Parlamento graças à abstenção confirmada do Partido Social Liberal.

"Vamos procurar ativamente se podemos fazer maiorias mais amplas do que as que temos", salientou Frederiksen, que adiantará esta quarta-feira mais detalhes sobre o acordo histórico entre os três partidos.

Com exceção dos executivos de unidade durante as guerras mundiais, há apenas um precedente para um executivo em que os sociais-democratas e liberais, as duas forças que historicamente dominaram cada bloco na Dinamarca, governaram juntos: foi no final dos anos 1970 e a experiência mal durou um ano, noticiou a agência Efe.

O bloco de centro-esquerda com o qual Frederiksen governou a última legislatura venceu as eleições de 01 de novembro com 80 assentos, uma razoável maioria, graças ao apoio de três deputados dos territórios autónomos das Ilhas Faroé e da Gronelândia.

Mas Frederiksen renunciou ao considerar que não havia apoio suficiente para o governo de minoria social-democrata, o que forçou a última legislatura a continuar, com o apoio externo de três forças de centro-esquerda e por causa da sua promessa eleitoral de tentar formar um executivo de centro com forças de ambos os blocos.

Desde então, em negociações de duração recorde na história parlamentar dinamarquesa, a primeira-ministra manteve reuniões com todas as forças, embora agora restassem apenas duas: o Partido Liberal, a primeira força da oposição e Os Moderados, uma nova formação de centro criada em torno da figura do ex-primeiro-ministro liberal, Lars Løkke Rasmussen.

