O corpo hoje recuperado é de uma mulher e, de acordo com as autoridades locais, duas pessoas foram resgatadas com vida do autocarro pelas equipas de socorro.

O veículo, que levava nove passageiros, caiu de uma altura de 35 metros de uma ponte em Cerdedo-Cotobade, por motivos que estão a ser investigados pelas autoridades espanholas.

O incidente ocorreu às 21:19 horas na véspera de Natal na estrada nacional 541, ao quilómetro 67 na direção de Pontevedra, ao passar pela cidade de Pedre, em Cerdedo-Cotobade, na Galiza.

O primeiro telefonema recebido pelas autoridades espanholas foi de um particular, que viu a vedação de proteção de uma ponte destruída, mas não viu nada no rio, mas momentos depois o 112 recebeu mais chamadas do interior do autocarro.

O pessoal de emergência conseguiu chegar ao autocarro e salvou duas pessoas, o motorista - que deu negativo num teste de álcool e drogas - e uma mulher que tinha embarcado no veículo em Monterroso (Lugo).

Alguns dos cadáveres foram recuperados do interior do autocarro e outros do rio Lérez.

As condições meteorológicas adversas e o caudal do rio complicaram o trabalho das equipas de emergência.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, manifestou no domingo a sua consternação com o acidente.

"Estou horrorizado com o trágico acidente em Pontevedra. Envio todo o meu afeto às famílias dos falecidos e desejo aos feridos uma rápida recuperação", escreveu o chefe do Governo numa mensagem nas redes sociais.

