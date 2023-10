Os serviços de emergência continuam os trabalhos na zona, tendo José Ballesta manifestado o seu pesar endereçando "força e ânimo" aos familiares e amigos dos falecidos", em "momentos complicados" como aquele que vivem.

Também o líder do Partido Popular, Alberto Feijóo, lamentou as mortes ocorridas no incêndio da discoteca, que fez até ao momento sete mortos, e quatro pessoas intoxicadas devido à inalação de fumo.

"Lamento muito e quero acompanhar em sua dor os familiares das vitimas do incêndio ocorrido esta madrugada em Múrcia", escreveu Feijóo na sua conta pessoas na rede social X (ex-Twitter).

O incêndio que devastou esta madrugada a discoteca Teatre de Múrcia é o mais mortífero registado em Espanha num local de lazer, desde a tragédia vivida em 1990 na discoteca Flying, em Saragoça, onde morreram 43 pessoas.

O incêndio no Teatro foi declarado cerca das 06:00 da manhã de hoje e, uma vez, controladas as chamas, foram encontrados, no local, os corpos de sete pessoas sem vida, ainda que as autoridades não descartem a existência de mais vítimas.

