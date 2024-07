"Deram entrada seis pacientes no serviço de urgência do Hospital Central de Maputo [HCM], por volta das 12:00, das quais quatro do sexo masculino e dois do sexo feminino. Todos eles entraram com diagnóstico de politraumatizados e infelizmente dois evoluíram para óbito", disse Jeremias Amussesse, médico do HCM, citado pela Televisão de Moçambique.

Com os dois óbitos anunciados pelo médico, sobe para sete o número de mortos registado no acidente de viação ocorrido por volta das 10:00 (09:00 de Lisboa) ao longo da estrada circular de Maputo, envolvendo um furgão de transporte de passageiros.

No furgão seguiam 20 pessoas de uma congregação religiosa, segundo as autoridades moçambicanas, 10 das quais ficaram feridas e foram levadas para o HCM e para o Hospital provincial da Matola.

O porta-voz da polícia de trânsito na província de Maputo, José Novela apontou o excesso de velocidade e ultrapassagem irregular como causas do sinistro.

Moçambique registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos, de acordo com dados divulgados em 22 de maio pelo Governo, que apela ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.

"A situação de segurança rodoviária em Moçambique é deveras preocupante, na medida em que nos últimos cinco anos, por exemplo, morreram 4.812 pessoas nas nossas estradas, em resultado de 5.459 acidentes de viação", disse o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, Ambrósio Sitoe.

LN // VM

Lusa/Fim