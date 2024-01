Em causa está um ataque entretanto reivindicado pelo Taleban paquistanês, grupo de talibãs paquistaneses também conhecido por Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), descreve a agência de notícias AP.

O ataque aconteceu no antigo reduto do Taleban paquistanês de Mamund, na província de Khyber Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse o oficial da polícia Kashif Zulfiquar.

De acordo com a fonte, alguns dos policiais feridos estão em estado crítico a ser acompanhados num hospital governamental.

Zulfiquar acrescentou que a campanha foi interrompida na área onde ocorreu o ataque e que todos os trabalhadores estão seguros.

É expectável que as campanhas continuem em outras partes do país.

As campanhas contra a poliomielite no Paquistão são regularmente marcadas pela violência. Os militantes islâmicos têm frequentemente como alvo as equipas de combate à poliomielite e a polícia designada para os proteger, alegando que as campanhas de vacinação são uma conspiração ocidental para esterilizar crianças.

Num comunicado, os talibãs paquistaneses assumiram a responsabilidade pelo ataque que ocorreu horas depois de as autoridades terem lançado a primeira campanha contra a poliomielite do novo ano.

O Taleban paquistanês é um grupo separado, mas um aliado próximo dos talibãs afegãos que tomaram o poder no Afeganistão em agosto de 2021, quando as tropas dos EUA e da NATO estavam nos estágios finais de sua retirada do país após 20 anos de guerra.

Muitos líderes e combatentes do TTP encontraram refúgios no Afeganistão desde a tomada do poder pelos talibã, o que também encorajou o TTP a realizar mais ataques às forças de segurança no Paquistão.

O Paquistão e o Afeganistão são os únicos países do mundo onde a poliomielite continua endémica.

No ano passado, foram detetados pelo menos seis novos casos de poliomielite no Paquistão, quase todos no noroeste, onde os pais muitas vezes se recusam a vacinar as crianças.

O surto foi um duro golpe nos esforços do país para erradicar a doença, que pode causar paralisia grave em crianças.

Em 2021, o Paquistão notificou apenas um caso, aumentando a esperança de estar perto da erradicação da poliomielite, mas outros casos começaram a ser detetados, apesar dos esforços contra a doença.

