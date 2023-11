"Quando se estava a remover o veleiro, porque o veleiro deu à costa e estava-se a remover até para depois servir de prova para o inquérito de acidentes marítimos, descobriu-se mais um corpo dentro do veleiro. É um corpo de uma mulher", disse o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), em declarações à agência Lusa cerca das 16:20.

Os meios de socorro já tinham sido desmobilizados, porque as autoridades tinham indicação que existiam apenas três tripulantes no veleiro.

"A informação que nos chegou era que este veleiro tinha três pessoas, que tinha praticado até em portos nacionais e que o registo indicava três pessoas", referiu o porta-voz da AMN.

Assim, o número de mortos do acidente marítimo subiu para quatro, uma vez que a informação inicial foi de três vítimas mortais, dois homens e uma mulher.

Ainda sem a idade das vítimas, o comandante José Sousa Luís confirmou que três dos corpos são de nacionalidade dinamarquesa, faltando ainda identificar um do sexo masculino.

De acordo com o porta-voz da AMN, o veleiro, de bandeira dinamarquesa, tinha saído esta manhã da marina de Peniche com três pessoas a bordo.

Às 12:15, José Sousa Luís tinha dito à Lusa que três pessoas, dois homens e uma mulher, tinham dado à costa junto à praia Formosa, no distrito de Lisboa, em paragem cardiorrespiratória, sem coletes, estando na altura a ser efetuadas manobras de reanimação.

O alerta para o acidente foi dado às 11:08 e foram mobilizados para o local uma embarcação salva-vidas de Peniche e um helicóptero da Força Aérea.

Lisboa, onde se situa o concelho de Torres Vedras, é um dos sete distritos de Portugal continental que esteve sob aviso vermelho até às 15:00 devido à agitação marítima, com previsão de ondas de noroeste com altura significativa sete a oito metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros.

Os restantes distritos eram Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.

Estes sete distritos voltam a estar sob aviso vermelho entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo, prevendo-se ondas de noroeste com sete a nove metros, podendo atingir altura máxima de 15/16 metros.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu também aviso vermelho para os distritos de Faro, Beja e Setúbal entre as 06:00 e as 12:00 de domingo devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de sete a oito metros, podendo atingir altura máxima de 14/ 15 metros.

