Segundo o ministro peruano da Defesa, José Gavidia, os dois corpos foram encontrados este fim de semana, pelas equipas de resgate.

"Com profundo pesar, quero informar que recuperámos o corpo de uma criança de três anos na cidade de Retamas, onde há poucos dias houve um aluimento de terras de uma encosta", informou o José Gavidia, citado pela agência espanhola EFE.

Na sua conta no Twitter, o ministro da Defesa do Peru adiantou que as equipas de resgate localizaram também "a última pessoa que estava desaparecida em Retamas", acrescentando tratar-se de César Lara, de 32 anos.

Gavidia sublinhou que as autoridades vão continuar "a dar todo o apoio às famílias afetadas por esta tragédia".

O aluimento de terras da encosta de uma colina, na terça-feira, afetou dezenas de casas na cidade mineira de Retamas, localizada a cerca de 900 quilómetros a norte de Lima, na região de La Libertad.

Retamas, onde vivem sobretudo famílias de garimpeiros, é uma vila de difícil acesso, localizada a 16 horas de distância da capital regional Trujillo, a cerca de 500 quilómetros a norte de Lima.

Os aluimentos de terras são comuns durante os meses de verão, no hemisfério sul, nos Andes peruanos devido às chuvas sazonais.

