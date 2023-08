"O número de mortos subiu para os 80", declararam hoje as autoridades do condado de Maui, acrescentando que cerca de 1.418 pessoas foram levadas para abrigos.

No balanço realizado na sexta-feira, as autoridades norte-americanas haviam indicado 67 vítimas mortais nos incêndios, que começaram esta semana na ilha de Maui.

O governador do Havai, Josh Green, havia alertado anteriormente que o número de mortos provavelmente aumentaria durante as operações de busca e salvamento. Cães foram enviados na sexta-feira para procurar possíveis corpos, disse o autarca do condado de Maui, Richard Bissen Jr.

As autoridades haviam estabelecido um recolher obrigatório a partir das 22:00 locais de sexta-feira até às 06:00 locais de hoje.

Os fogos são os mais mortíferos e destruidores dos desastres ocorridos no Havai, desde o 'tsunami' de 1960, que causou a morte a 61 pessoas.

Estes incêndios são mesmo os mais mortais nos EUA desde o de 2018, em Camp Fire, no Estado da Califórnia, que provocou 85 mortos e reduziu a cinzas a cidade de Paradise.

Os riscos da cidade de Lahaina quanto a incêndios eram bem conhecidos. O plano de mitigação do condado de Maui, atualizado em 2020, identificou Lahaina e outras comunidades na parte ocidental de Maui como tendo frequentes incêndios e um grande número de edifícios em risco de sofrerem estragos por estes incêndios.

