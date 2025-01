O relatório anterior apontava para 66 mortos e 52 feridos, recordou o ministro que se deslocou ao local, sem especificar se o número de feridos tinha mudado.

"Estamos em grande sofrimento. Infelizmente, perdemos 76 vidas no incêndio que ocorreu neste hotel", frisou Yerlikaya aos jornalistas, após inspecionar o local.

Yerlikaya disse que 45 das 76 pessoas mortas foram identificadas, enquanto continuam os procedimentos para identificar as outras vítimas.

O incêndio deflagrou por volta das 03:30 (00:30 em Lisboa) no restaurante do hotel Grand Kartal, de 12 andares, na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, no centro da Turquia, informaram as autoridades e os relatórios.

De acordo com o canal de televisão privado NTV, pelo menos três pessoas morreram depois de saltarem de janelas.

A televisão privada turca referiu ainda que algumas pessoas tentaram descer dos quartos usando lençóis e cobertores.

De acordo com a mesma fonte, encontravam-se 234 hóspedes no hotel na altura do incêndio.

Quatro pessoas foram detidas hoje devido à investigação sobre o incêndio, disse o ministro da Justiça turco, Yimlaz Tunc.

Segundo Tunc, quatro pessoas foram detidas e levadas pelas autoridades, incluindo o gerente do hotel.

O incêndio aconteceu no Grand Kartal Hotel, um estabelecimento de luxo de 12 andares na estância de Kartalkaya, na província de Bolu, que fica a 170 quilómetros a leste de Ancara.

O incêndio começou nos andares superiores e depois se espalhou rapidamente para o resto do edifício devido ao revestimento exterior de madeira, segundo a comunicação social turca, que divulgou imagens de grandes chamas a saírem das janelas e do telhado, assim como nuvens de fumo negro.

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, garantiu, durante uma reunião do seu partido (AKP), que "tudo será feito para esclarecer todos os aspetos da tragédia e responsabilizar os culpados".

