Os investigadores do Ministério Público disseram que foram recuperados 53 corpos no local e o Hospital San Juan de Dios, na capital, confirmou que dois passageiros levados para lá também morreram.

O anterior balanço de vítimas fornecido pelas autoridades dava conta de 51 mortos.

O acidente envolveu um autocarro que transportava 75 passageiros e que se despenhou da Ponte de Belize, a principal ponte de acesso à capital da Guatemala a partir das zonas norte e nordeste.

O porta-voz do corpo de bombeiros, Edwin Villagran, disse que um acidente envolvendo vários veículos fez com que o autocarro saísse da estrada e caísse de uma altura de 35 metros, no desfiladeiro íngreme abaixo da ponte, antes do amanhecer.

O autocarro tinha saído de San Agustin Acasaguastlan, no departamento de El Progreso, a cerca de 100 quilómetros a nordeste da capital.

O Presidente da Guatemala Bernardo Arévalo apresentou as condolências aos familiares da vítimas e declarou um dia de luto nacional.

