Tiago Salgueiro, membro da mesa administrativa da instituição, disse à Lusa que foram recebidos hoje testes relacionados com o Centro de Dia de São Romão, no concelho de Vila Viçosa, com 15 resultados positivos de covid-19, 14 utentes e uma funcionária.

Segundo o responsável, os resultados recebidos até sexta-feira, dos 140 testes efetuados a todos os utentes e funcionários da misericórdia, davam 22 pessoas com resultado positivo, o que juntando aos 15 de hoje totalizam 37 pessoas infetadas com covid-19.

A acrescentar a estes casos, há ainda dois familiares de uma funcionária do Centro de Dia de Bencatel, no concelho de Vila Viçosa.

No que respeita àquelas valências, de acordo com o responsável, os casos positivos de covid-19 respeitam a duas funcionárias e 11 utentes do Centro de Dia de Bencatel, três utentes e três funcionárias do lar de idosos de Vila Viçosa e 14 utentes e quatro funcionárias do Centro de Dia de São Romão.

Os utentes dos centros de dia estão "todos isolados em casa", com acompanhamento das famílias e dos serviços da misericórdia, enquanto os utentes do lar "estão isolados", no mesmo edifício, "numa área específica de confinamento", já determinada no âmbito do plano de contingência da misericórdia, adiantou.

"Em conjugação com a Administração Regional de Saúde do Alentejo, com a Segurança Social, município e juntas de freguesia, está a ser preparado um hospital de campanha no antigo Centro de Saúde de Vila Viçosa", realçou.

Segundo o responsável, "os serviços técnicos da misericórdia estão a fazer um acompanhamento pormenorizado da situação e a desenvolver todas as diligências para encontrar soluções".

Segundo o provedor da Santa Casa da Misericórdia, a primeira pessoa que testou positivo à doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 foi uma funcionária do Centro de Dia de Bencatel, que, após confirmação, deu origem aos testes realizados na quarta-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais 39,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.162 pessoas dos 98.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

TCA // SSS

Lusa/Fim