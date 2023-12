Mais de 50 alpinistas foram resgatados após a erupção inicial no domingo, e outros 11 foram inicialmente confirmados como mortos.

Outra erupção na segunda-feira expeliu uma nova explosão de cinzas quentes a uma altura de até 800 metros no ar, situação que exigiu a interrupção temporária das operações de busca.

Os últimos corpos foram encontrados não muito longe do local da erupção, a apenas alguns metros de distância, disse o vice-chefe de polícia na província de Sumatra Ocidental, Edi Mardianto, citado pela agência Associated Press.

"Os restantes [alpinistas] que queremos retirar são 18. Já não devem estar vivos. A equipa irá retirá-los e levá-los para o hospital amanhã [quarta-feira] ou hoje para serem identificados", disse Mardianto.

As equipas de resgate enfrentam o mau tempo e as restrições do terreno, já que o vento forte traz o calor das erupções.

Marapi está no terceiro nível mais elevado de quatro níveis de alerta desde 2011, um nível que indica atividade vulcânica acima do normal, proibindo o acesso a alpinistas e moradores num raio de três quilómetros do pico, de acordo com o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia.

O Monte Marapi entrou em erupção no domingo, expelindo espessas colunas de cinzas de até 3.000 metros de altura e as nuvens de cinzas quentes espalharam-se por vários quilómetros.

Aldeias e cidades próximas foram cobertas por toneladas de detritos vulcânicos que bloquearam a luz solar.

As autoridades recomendam o uso de máscaras e óculos para proteção.

Cerca de 1.400 pessoas vivem nas encostas do Marapi, nas aldeias mais próximas, Rubai e Gobah Cumantiang, a cerca de cinco a seis quilómetros do pico.

O Marapi está ativo desde uma erupção em janeiro que não causou vítimas.

É um dos mais de 120 vulcões ativos na Indonésia, que é uma região propensa a perturbações sísmicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de vulcões e linhas de falha que circundam a bacia do Pacífico.

PFT (JMC) // SB

Lusa/Fim