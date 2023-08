O anterior balanço dava conta de 11 vítimas mortais na zona da capital chinesa. A imprensa estatal relatou, entretanto, o registo de nove mortes na província vizinha de Hebei. Mais de 500.000 pessoas foram afetadas pelas enchentes provocadas pelos elevados níveis de precipitação, indicou a televisão estatal CCTV.

Na zona de Pequim, a chuva intensa levou as autoridades a encerrar estações de metro e a retirar dezenas de milhares de pessoas de áreas vulneráveis. Casas foram inundadas e estradas ficaram destruídas, enquanto as correntes de água arrastaram carros.

Este nível de precipitação raramente ocorre em Pequim, que geralmente desfruta de verões moderados e secos. A par da chuva, a capital chinesa também registou vários dias com altas temperaturas.

As inundações verificadas em outras partes do norte da China, que raramente recebem grandes quantidades de chuva, resultaram em dezenas de mortes.

As inundações sazonais atingem grandes partes da China todos os verões, especialmente no sul semitropical. Algumas regiões do norte relataram, este ano, as piores inundações dos últimos 50 anos.

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu aos governos locais que façam "tudo o possível" para resgatar os desaparecidos e reduzir os danos à propriedade.

No início de julho, pelo menos 15 pessoas morreram devido às enchentes ocorridas na região sudoeste do município de Chongqing. Cerca de 5.590 pessoas na província de Liaoning, no extremo noroeste, tiveram que ser retiradas das respetivas casas.

As inundações mais mortais e destrutivas na História recente da China ocorreram em 1998, quando 4.150 pessoas morreram, a maioria delas ao longo do rio Yangtsé.

Em 2021, mais de 300 pessoas morreram em enchentes na província central de Henan. Chuvas recordes inundaram a capital provincial de Zhengzhou, em 20 de julho daquele ano, transformando ruas em rios e inundando pelo menos parte de uma linha de metro.

Atualmente, as autoridades colocaram a capital chinesa em alerta máximo de risco de inundação, face aos efeitos do tufão Doksuri, que atingiu o sul e o centro da China, na semana passada.

A chuva intensa deve continuar até quarta-feira.

O Doksuri é o tufão mais forte a atingir a China este ano.

Na semana passada, pelo menos uma pessoa morreu e milhares de casas ficaram sem energia quando o tufão passou por Taiwan, trazendo ventos fortes e chuvas intensas para o sul e leste da ilha.

O Doksuri provocou pelo menos 14 mortos e mais de 300 mil desalojados nas Filipinas.

JPI // SCA

Lusa/Fim